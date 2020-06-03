梁彥穎：何時應用牛跨或熊跨期權？

曾有知名投資專家提出以下的看法：「若看期貨指數上升，投資者不應該買入牛跨期權，只應買入認購期權。因為如果早已經認定升幅有限，根本不應該買Call，而不是為怕輸期權金，放棄上行利潤。」根據以上的看法，這位專家大概亦不會贊成在跌市時買入熊跨期權了。

另一方面，一些專家建議投資者永遠只需採用牛跨或熊跨期權投資，一來可減低風險，二來可增加槓桿比率。

為了看看哪一個論點正確，就拿5月19日的期權來看看。若當日收市前一刻估計大市將轉勢下跌而買入認沽期權，以5月期指結算價23,128來計算，就得出表一盈虧結果。

由於熊跨的入場成本明顯較低，為了公平比較，需按調校成本水平因子把熊跨隻數提高，使其成本調校至期權水平，調校後盈虧出現在下表最後一列。若改用熊跨期權，盈虧情況則有表二轉變。

事實證明除了24,000期權外，所有熊跨盈利皆比單買相對期權來得多。這樣一來，可看到以上所述的兩類投資專家的說法都不是百分百準確。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

梁彥穎

香港會計師及第9類提供資產管理持牌人士

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