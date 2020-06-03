歐股收市上漲　Hammerson急升逾3成

2020年06月03日 01:06
  • 東網電視
    更多新聞短片
    歐洲股市周二(2日)收市上漲，英國富時100指數收報6,220點，升53點或0.87%；法國CAC指數收報4,858點，升96點或2.02%；德國DAX指數收報12,021點，升434點或3.75%。
    個股方面，英國地產商Hammerson公布旗下項目將於6月15日重開，刺激該公司股價急升34.4%。盧森堡地產公司Aroundtown對於股票回購進行決議，股價全日升11.41%。
    隨着歐洲更多零售商店開業，商業地產公司Unibail-Rodamco-Westfield股價收市升9.35%。
    由於新冠肺炎疫情緩和，製藥和生物技術公司股價有所回調，Tecan和Biomerieux均下跌約5%。
    －－－－－
    Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
    請即致電：5133 0626
    https://wa.me/85251330626
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！