紐約期油收漲近4%　布油直撲40美元關

市場憧憬產油國即將宣布延長減產，國際油價周二(2日)上漲。紐約7月期油收報每桶36.81美元，升1.37美元或3.87%；布蘭特8月期油收報每桶39.57美元，升1.25美元或3.26%。

據報，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)預期在6月4日，開會決定是否延長目前每日970萬桶的減產規模至7月和8月，其減產規模佔全球每日產量達10%。

市場分析普遍對OPEC+延長減產感到樂觀。花旗商品研究主管Edward Morse稱，OPEC+有望延長減產至9月1日，並會再開會決定此後會否再減產。

Mizuho能源期貨主管Bob Yawger認為，「隨着經濟重新開放，愈來愈多人回到路上，這顯然對原油來說將是件好事。」

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