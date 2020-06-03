美股收市 : 聚焦經濟重啟　道指上漲267點

市場聚焦經濟重啟，美國股市周二(2日)上漲。道指收報25,742點，升267點或1.05%；標指收報3,080點，升25點或0.82%；納指收報9,608點，升56點或0.59%。

分析指出，國際貿易局勢暫時穩定，各國經濟仍在復甦，使得目前市場情緒偏向積極，美股已較3月低位反彈不少，截止周一收市，納指僅比2月19日的近期歷史高點低2.7%；標指已較3月份的低點反彈了約39%，比2月的紀錄高點低了約10%。

摩根大通的策略員認為，大量現金尚未重投金融市場，意味高風險資產仍有上升空間，當投資者重新整合投資組合，資金可能湧入股市及流出債券。事實上，貨幣市場基金今年以來吸資1.2萬億美元，同時基金經理持有5,910億美元現金，屬史上罕見的水平。

股份消息方面，視像會議程式Zoom公布業績前，股價周一首度突破200美元，收報204.15美元，自上周五納入MSCI世界指數以來兩個交易日累漲近25%，自上次於3月公布業績以來市值勁增超過200億美元。Zoom股價全日收報208.08美元，升1.193%。

傳匯款商Western Union尋求收購同業MoneyGram。Western Union股價全日升11.3%；MoneyGram則升29.73%。

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