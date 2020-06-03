【專家點評】富蘭克林鄧普頓：疫情下非洲經濟體面臨的挑戰

雖然與世界其他地區相比，非洲新冠病毒的感染率相對低，但由於油價下跌，非洲的許多經濟體，特別是石油出口國可能面臨經濟低迷的前景。國際貨幣基金組織預測，今年撒哈拉以南非洲地區的國內生產總值(GDP)將萎縮1.6%。

疫情令許多非洲國家面臨一些額外的挑戰，使他們無法採取其他地方採用的一些措施。第一，非洲是世界上人口增長最快的地方。雖然主要城市的就業機會能吸引更多來自農村地區的移民，但與許多其他前沿和新興市場相比，其城市化水平仍然很低。這些生活條件下幾乎不可能遵從政府希望實行的社會隔離措施。第二，醫療衞生資源受到限制。非洲許多地區的醫療機構普遍缺乏必要的設備，例如呼吸機和深切治療病房（ICU）床位等，因此難以同時應對大量病人。第三，是現金流的問題。非洲大陸的大部分經濟活動是由規模較小的企業推動的。嚴格封鎖將迫使許多企業關閉，員工和企業主也因此失去收入，這令非洲國家面對很大的財政壓力。

我們認為，與世界其他地區相比，非洲國家實行長期嚴格封鎖可能會產生更嚴重的影響。儘管國際貨幣基金組織和世界銀行已經發放了應對危機的資金，以幫助承擔醫療衞生費用和相關成本，但非洲經濟體可能繼續在嚴格封鎖和缺乏廣泛財政支持的情況下苦苦掙扎。在已發展國家和亞洲許多地區，政府宣布了為公民和企業提供相關的財政支持，金額達到各自國內生產總值（GDP）的7至10%。這些支持計劃遠遠超過全球金融危機期間實行的措施。由於非洲現有的財政壓力，這種支持的力量（相對於GDP）在非洲實屬不可能之舉。

我們認為，非洲國家可以採取不同的方法以在遏制病毒和維持經濟活動之間找到一種平衡。例如，雖然許多非洲政府可能沒有財政能力來迅速增加醫院和設備能力，但可以以較低的成本增強廣泛的檢測，以便真正了解感染率。由於難以實行高密度的隔離措施，加強檢測有助於減輕醫院的壓力，並降低病毒的繁殖率。我們認為，加強檢測及通過實施針對性的封鎖而非全國範圍的嚴格封鎖，能令國家有限度地維持經濟活動，使許多規模較小的企業繼續經營，並向大部分沒有得到任何社會保障的民眾提供收入，進一步穩定經濟。

富蘭克林鄧普頓

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