【專家點評】中環Hot Talk：特朗普對華態度或大變

近來發生的事太多，差點忘記了美國總統選舉將於今年11月初舉行。眾所周知，下一任美國總統是誰將會對環球政經局勢有重大影響。筆者不懂得去預測誰會當選下任總統，但卻認為若果特朗普能夠連任，或者是對中國經濟前景甚至股市有利好作用。

特朗普可算是過去幾十年來對中國態度最惡最硬，與中國鬥得最激烈的美國總統。所以或者有很多人估計若果特朗普再做多四年美國總統的話，對中國來說可說是噩夢的延續。不過，筆者卻有另一個想法。

按照美國憲法和選舉法例，特朗普即使勝出今年選舉，也只能做多4年總統。因此，他可能會在這個最後任期變臉，對中國的態度來個180度轉變，由強硬變得軟化，甚至事事符合中國利益。

有這個想法原因很簡單，是基於對特朗普性格和為人的估計。既然只有四年任期，就需要為退任的日子作好打算，為日後的生意鋪路，特朗普或會變得與中國「有商有量」。其實，過去四年對中國的強硬手法，正好為他儲起了不少籌碼，因而有不少的讓步空間。

大健 中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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