新天綠色能源擬發行不逾1.34億股A股
2020年06月03日 07:16
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新天綠色能源(00956)公布，將發行不超過約1.34億股A股於上海證交所上市，所得款項淨額擬投入到河北建投豐甯森吉圖風電場(三期)150MW工程項目，該項目總投資約為14.733億元人民幣(下同)，擬使用募集資金約3.89億元。
公司指出，受1月和4月份風資源水平下降、新冠肺炎疫情導致的2月份天然氣售氣量下滑以及國家發改委暫時下調天然氣售氣價格等不可抗力事件的影響，預計2020年上半年營業收入(按合併口徑)為64億至67億元之間，按年增長0.29%至4.99%；期內淨利潤(按合併口徑，扣除非經常性損益後)預計約8.8億至9.2億元之間，按年下降4.97%至9.1%。
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