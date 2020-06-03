新冠肺炎：金沙中國發行票據籌115億元應對疫情

金沙股價中午收報31.05港元，升0.65%。

金沙指出，新冠肺炎全球大流行為時多久及嚴重程度以及相關的影響仍未能確定。未能得知現時的旅遊限制將於何時或能否迅速更改或會否再無必要，以及所導致對公司客戶於旅遊及娛樂方面消費意欲的影響，相信其現時具有穩健的資產負債表及充足的流動資金，以在現時的經營環境下為業務提供12個月的資金。截至2020年5月29日，公司持有流動資金合共24.1億美元，公司相信發行票據將能有助其持續經營業務，完成進行中的主要建設項目，並迎接目前COVID-19全球大流行帶來的挑戰。

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