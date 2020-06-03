【專家點評】陳錦興：招商銀行估值吸引

招商銀行首季純利278億元人民幣(下同)，升10.1%；總收入759億元，按年升11.2%。其中淨利息收入為458億元，升5.5%；淨手續費及佣金收入為221億元，升15.15%。期內，股東回報率18.8%，核心一級資本約12%。首季不良貸款率1.11%，較上年末下降0.05個百分點；不良貸款撥備覆蓋率451.27%，較上年末上升24.49個百分點。整體上，首季業續略較市場預期好。

疫情發生後，市場一度憂慮招行的零售銀行業務，特別是信用卡及個人貸款等項目受嚴重影響，呆壞賬急升。然而，實際情況並沒有這麼差，即使招行的不良貸款撥備覆蓋率高達4.5倍，也無損其盈利增長，反映管理層已經十分審慎積，而其核心業務也韌性十足。

兩會後，中央並無設定經濟增長目標，重點政策是保就業、支持企業正常復甦。雖然今年內銀息差有收窄壓力，但積極的財政及貨幣政策可鞏回銀行的資產質素。預期招行全年盈利仍保持近一成的增長，維持往年的派息能力。招行現價預測市盈率8倍，股息率4厘，估值具吸引力。建議在36.5元吸納，目標價42元，止蝕位34元。

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