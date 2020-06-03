【專家點評】陳錦興：招商銀行估值吸引
2020年06月03日 07:30
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6月恒指強勢開局，市場初步消化「港版國安法」，短線續有挾淡倉活動。傳統股份漸有起色，內銀板塊也現回穩迹象。今年以來內銀股波幅較低，而未來派息能力不弱，合保守投資者。招商銀行(03968)首季盈利增長達一成，未受疫情打擊，表現不俗，其零售銀行業務及金融科技領先行業，在內地經濟復甦中有優勢，現價市盈率8倍，息率約4厘，估值吸引。
招商銀行首季純利278億元人民幣(下同)，升10.1%；總收入759億元，按年升11.2%。其中淨利息收入為458億元，升5.5%；淨手續費及佣金收入為221億元，升15.15%。期內，股東回報率18.8%，核心一級資本約12%。首季不良貸款率1.11%，較上年末下降0.05個百分點；不良貸款撥備覆蓋率451.27%，較上年末上升24.49個百分點。整體上，首季業續略較市場預期好。
疫情發生後，市場一度憂慮招行的零售銀行業務，特別是信用卡及個人貸款等項目受嚴重影響，呆壞賬急升。然而，實際情況並沒有這麼差，即使招行的不良貸款撥備覆蓋率高達4.5倍，也無損其盈利增長，反映管理層已經十分審慎積，而其核心業務也韌性十足。
兩會後，中央並無設定經濟增長目標，重點政策是保就業、支持企業正常復甦。雖然今年內銀息差有收窄壓力，但積極的財政及貨幣政策可鞏回銀行的資產質素。預期招行全年盈利仍保持近一成的增長，維持往年的派息能力。招行現價預測市盈率8倍，股息率4厘，估值具吸引力。建議在36.5元吸納，目標價42元，止蝕位34元。
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