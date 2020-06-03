【專家點評】鄧建初：乍然驚現黑天鵝　信心盡失入市時

前周五市傳人大委員會直接頒布「港版國安法」，以圖杜絕後患。風聲一出，恒指節節敗退，暴跌1,349點收市，眾多股票跌個四腳朝天。經過兩日假期持續發酵，上周一開市再急插400餘點後反彈，連日中美雙方出招，且看今次又會否歷史重演，港股補回失地，再度重新出發。

黑天鵝製造入市良機，過往例子不少，近年最經典的例子有兩個，一個在英國，另一個在美國。

黑天鵝倏地出現，對股票市場猶如投下一枚震撼彈。早年英國前任首相卡梅倫，從民意調查中，得悉贊成留歐派遠多於脫歐派，為了提升民望，以利其競選連任做首相，於是豪賭一鋪，公投英國脫離歐盟。怎知同屬保守黨的時任倫敦市長，即現任首相約翰遜首先跳出來贊成脫歐，影響力深入民心，在民調中領先的留歐派竟然敗給一路落後的脫歐派，造成了震驚世界的黑天鵝。公投結果一出，英鎊及股市均大插。奇怪的是，英鎊至今疲不能興，但股市竟然還創出歷史新高。

另一隻黑天鵝發生在美國，三年半前的民主黨女總統候選人希拉妮對決異軍突起的共和黨特朗普。民調一路領先的希拉妮，以為坐定粒六，誰知陰差陽錯，時間較早或較遲也可勝出，偏偏在11月中選舉就是贏了人數，輸了代表票數。初哥翻查歷史，發現克林頓及希拉妮夫婦二人，與特朗普以前是攬頭攬頸的好朋友。從陰謀論看，似是希拉妮獻計特朗普在共和黨初選攪局，以利其勝算。不按章法出牌的特朗普，在共和黨初選竟大獲全勝，於是雄心萬丈覬覦總統寶座。

本來幫希拉妮出來攪局的人，無所不用其極地抹黑及打擊對手，利用互聯網攻勢增強其競選本錢。至正式選舉當日，希拉妮民調仍領先特朗普，眾人皆以為美利堅合眾國會出現歷史上第一位女總統。揭盅一刻，特朗普竟然勝出。黑天鵝閃現，港股馬上大冧，美股當晚亦急挫。孰料特朗普正式上台，美股竟然連番創出歷史新高點。

兩隻黑天鵝的出現都牽涉民調失效。其原因固然是部分民調有誤導性，可是很多為口奔馳或者知識水平低的民眾，受到有心人的精心部署挑撥離間而投票，這些都未必反映在民調上。

黑天鵝乍然驚現，市場信心盡失，沽盤湧現。市況不明朗，卻提供了一個低位買貨的入市良機。擾攘過後，一切回復正常，股市多數能夠恢復理想升幅，股民可記取此一模式。

鄧建初

資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。

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