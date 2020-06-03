香港局勢不穩！外資提早兩年退租國金中心大部分樓面

環球經濟前景不明朗，香港核心商業區中環的超甲級寫字樓，再次有國際金融機構棄租個案。澳洲投資銀行麥格理與國際金融中心一期業主簽訂協議，提早兩年退租20樓大部分樓面，只保留數層樓面，較高峰時少近一半，市場人士料未來有關情況會持續出現。

資料顯示，該外資銀行原先於2019年續租中區國際金融中心一期18樓、20樓、22樓及23樓4層樓面，租期至2022年9月30日。但據土地註冊處資料，MACQUARIE SERVICES (HONGKONG) LIMITED，即麥格理在4月底已簽訂協議，退租20樓03室至15室，合共13個單位，並將於今年9月底前遷出。不過該公司會繼續租用20樓01至02室、以及16室3個單位。

【高峰期曾租用多達6層樓面】

該公司自2008年起曾承租該廈多達6層樓面，除上述4層單位，還包括19樓及21樓。不過，其後繼續退租部分層數，於2012年未有續租21樓。

之後在2014年則不續租19樓，當時已僅餘4層樓面，每月租金逾941.61萬元，租約期由2013年10月1日至2019年9月30日，隨後再續租。

事實上，近期該物業二期單位，都出現投資銀行及大型機構退租個案。最近期為日資券商野村原租用國際金融中心二期25樓、26樓、27樓、30樓、31樓及32樓，共6層樓面，但該公司於今年2月中，決定只續租26樓、30樓、31樓及32樓，租約期由2021年1月1日至2023年12月底，意味不再租用25樓及27樓。

而在去年10月中，美國道富亞洲租用的該廈68樓、69樓全層，以及70樓多個單位，租約期由今年2月1日至2022年1月底。惟當中70樓多個寫字樓單位，決定提前兩年退租，至於仍保留租用的兩層樓面，則預先續租兩年，延長至2024年1月底。

至於同年8月底，中國誠通投資有限公司與業主簽下協議，提早約兩個月遷出二期43樓部分樓面。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務辦公樓執行董事駱應銘指出，過去數月有機構退租港島區頂級寫字樓，主要因為整體經濟表現下滑，令各類公司也要採取節省成本的措施。至於「港版國安法」推出會否令退租情況加劇，他則表示，市場暫時未能反映該因素，現時討論屬言之尚早。

【二期呎租曾高達220元 現已跌超過三成】

他又預計，下半年整體經濟走勢未見復甦，而香港失業率正在上升，料未來同類退租個案或會繼續出現。他又指出，目前港島區同類寫字樓租金水平，已較去年年初回落約15%。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，近月港島核心商業區出現不少同區搬遷情況，租戶新租用的辦公室規模，較過往縮減，反映經濟下行時，業務受到影響，同時預計前景不樂觀，企業需採取節省成本的措施。他又指出，過往中環國際金融中心的呎租曾高達220元，惟近月成交呎租已回落至150至160元水平，即跌幅超過三成。

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