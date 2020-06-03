【市前重點睇】道指升267點 油價上揚
2020年06月03日 07:56
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●美匯指數企97.67，港匯見7.7509，離岸人民幣(CNH)高見7.1064，美元兌日圓處108.74，歐元升至1.1179，英鎊高企1.2576。金價跌至1,728美元。布油漲至39.47美元，紐油升上37.28美元。道指期貨升近百點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指漲逾400點。
●道指收報25,742點，升267點或1.05%；標指收報3,080點，升25點或0.82%；納指收報9,608點，升56點或0.59%。 https://bit.ly/2XqoYgP
-視像會議程式Zoom公布，上財季收入按年增169%至3.28億美元；淨利潤大增134倍，至2,700萬美元。公司股價於盤後曾急升逾4%，報218.06美元的紀錄高位，其後回軟。
●美國10年期國債孳息率升2.61點子，報0.6852厘。
●即月恒生指數夜期收報24,130點，升193點，高水134點，成交29,166張。
●港股ADR指數收報24,239點，升243點或1.01%。
●紐約7月期油收報每桶36.81美元，升1.37美元或3.87%；布蘭特8月期油收報每桶39.57美元，升1.25美元或3.26%。
●紐約8月期金收報每安士1,734美元，跌16.3美元或0.9%，連跌兩日。
●英國富時100指數收報6,220點，升53點或0.87%；法國CAC指數收報4,858點，升96點或2.02%；德國DAX指數收報12,021點，升434點或3.75%。 https://bit.ly/3dtCuGi
●世界銀行表示，新冠肺炎疫情及其導致的經濟衰退，將對發展中國家和新興市場國家留下「持久的傷疤」，尤其對石油出口國和面臨金融危機的國家造成最嚴重的傷害。
●人造肉前景獲投資者看好，顧問公司Good Food Institute資料顯示，業界單於今年首季已經吸引9.3億美元(約72.5億港元)投資，超越去年全年的8.24億美元。
●德國總理默克爾周二(2日)未能就刺激方案協調一致，規模高達1,000億歐元的刺激計劃被迫推遲。據悉周三(3日)將再度談判。
●法國財長表示，疫情引發的經濟衰退較預期更為嚴重，預計今年經濟將收縮11%，差過先前預測的8%。
●內地放水救小企！人民銀行：特殊安排與減息降準不矛盾。 https://bit.ly/3dxo1ZS
●澳門6月賭收勢再冧九成。 https://bit.ly/303hpyo
●超甲廈又爆退租潮，麥格理棄國金近半樓面。 https://bit.ly/2Mq72wI
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