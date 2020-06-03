【樓民熱話】香港失業率飆升！近萬業主供樓壓力爆煲？

坊間經常神化的樓市數據，就是香港有逾6成業主已經供滿樓！樓市KOL指，這批業主無按揭一身輕，就算遇上經濟不景、樓價下跌，都不會有賣樓壓力，樓價自然沒有大跌之虞！但是，大家又知不知道這個數據的出處？上述的推論又是否屬實？

原來該數據出自2016年人口普查時的問卷調查。當時數據顯示，全港有逾121萬家庭住在自置物業之中，當中79.9萬戶已無按揭在身，比例高逾65%。再細睇當中數據，原來該批無按揭在身的私樓業主，年齡高逾50歲的數量多達45.9萬，佔比約6成。時至今日，該批業主大多已屆遲暮之年，甚至已經退休多年。

但是，一樣無阻樓市KOL援引該數據，支持其樓價愈升愈有的觀點，更指該批人士供完樓會有再買樓的衝動，屬於香港樓市「新」軍力。試問一個年屆退休的人士，如何有如此大的勇氣，在樓價高峰時再次加入供樓大軍，同時又可以令銀行批出按揭？

除非他們加按手上已供完的物業，套出首期予子女再買多一層樓，因此近年不乏年輕人靠父幹、母幹、爺幹、嫲嫲幹的慈愛上車故事。先不說這是透支樓市的未來購買力，最重要是年屆退休時加大個人槓桿，在樓價高峰協助下一代上車，除了減低整個家庭的抗逆能力，更增加債務風險。

時至今日，香港經過了1年多的中美貿易戰，年初又遇上新冠肺炎，香港失業率升至5.2%，放大槓桿的後遺症終於爆發。香港金融管理局上月公布，自「還息不還本」計劃推出，截至5月15日已有逾2.4萬宗個案申請；當中有逾9,600宗涉及住宅按揭的「還息不還本」及應急貸款等申請，金額約260億元，平均金額僅約271萬元，以目前按揭息率2.5%、供款年期25年計算，每月還款僅約1.24萬元。坦白說，這個供款額不算多，但已經有業主「頂唔順」要還息不還本，可見該批家庭負債瀕臨爆煲，否則低息時期正是多供本金的好機會，又怎會反其道而行？

展望未來，今年中美衝突似有愈演愈烈的趨勢，貿戰2.0隨時爆發，香港更有失去美國特殊待遇的風險，未來供樓壓力只會愈來愈大。更何況，香港樓市面臨內地客、海外客「唔吼」、失業高企及因政局混亂而引發的移民潮問題，上述問題已有文章、報道闡述，有興趣請移玉步...

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東網財經專欄作者 林南冧

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