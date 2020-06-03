【專家點評】古勝：身處政治市 致勝之道是順國策而為

港股周二(2日)繼續做好，但受制於24,000點關，恒指收報23,995點，升263點。畢竟如今中美兩強對敵，美國愈係要打香港主意，中國就會愈保護香港不許冧。呢啲叫做政治市，唔可以用常理來推斷，股民必須清楚正身處這大變局，免得進退兩難。

有消息指內地已指令部分國企暫停購買美國農產品，若然消息屬實，演變下去，分分鐘係中美首階段貿易協議作廢，意味美國總統特朗普在任其中一項「重大政績」將會化零，而往後中美的關係再度惡化，係大概率的事。在呢個大環境之下，香港係注定風雨飄搖，香港人又好，投資者又好，一係選擇離場，一係就選擇留下，「順」住國策而為，自然搵到生存之道。

事實上，香港雖然內憂外患，但正正因為來自中國的支持，港股變得更有可為，呢一個說法，雖然唔容易獲大部分人認同，但老古相信未來股市會證明呢個論點正確。港交所仍然係呢個升浪的首選股份，而其他無論係傳統抑或新經濟股，都記得兩個選股準則，其一係非中資背景不買，其二係非龍頭企業不買。

東網財經專欄作者 古勝

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