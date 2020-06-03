【專家點評】古勝：身處政治市 致勝之道是順國策而為
2020年06月03日 08:15
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港股周二(2日)繼續做好，但受制於24,000點關，恒指收報23,995點，升263點。畢竟如今中美兩強對敵，美國愈係要打香港主意，中國就會愈保護香港不許冧。呢啲叫做政治市，唔可以用常理來推斷，股民必須清楚正身處這大變局，免得進退兩難。
內地經濟有復甦迹象，唔少內需股已率先衝頂，好似尋日青島啤酒(00168)、李寧(02331)、國美零售(00493)股價均創出近年新高。而受惠幾隻內地科網巨企排隊來港上市，香港交易所(00388)股價亦創出52周新高。總而言之，入市策略要順國策而行，自可增勝算。
有消息指內地已指令部分國企暫停購買美國農產品，若然消息屬實，演變下去，分分鐘係中美首階段貿易協議作廢，意味美國總統特朗普在任其中一項「重大政績」將會化零，而往後中美的關係再度惡化，係大概率的事。在呢個大環境之下，香港係注定風雨飄搖，香港人又好，投資者又好，一係選擇離場，一係就選擇留下，「順」住國策而為，自然搵到生存之道。
事實上，香港雖然內憂外患，但正正因為來自中國的支持，港股變得更有可為，呢一個說法，雖然唔容易獲大部分人認同，但老古相信未來股市會證明呢個論點正確。港交所仍然係呢個升浪的首選股份，而其他無論係傳統抑或新經濟股，都記得兩個選股準則，其一係非中資背景不買，其二係非龍頭企業不買。
阿里巴巴(09988)股價又上番200元邊，論走勢，短線若能以大成交突破210元關，可以追買；但若然再次受制於210元關回落，即次季以來第三次受制於該水平，則宜待回試190元承接再作考慮。
東網財經專欄作者 古勝
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