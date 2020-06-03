【專家點評】鄭勤龍：慎防不利因素隨時發酵

從卦象顯示，恒指走勢正處於《澤地萃》變《雷地豫》之中。在易經，「地」為萬物之母，也代表孕育，為地勢最低處，即分隔地面與天空的地平線。若將其意象應用於股市上，便可引伸為一眾移動平均線。昨日指數已收復了10天、20天和50天的移動平均線，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示恒指在短期內或有很不錯的支持力。

承接上周預示大市短線波動劇烈的《乾為天》卦和《天澤履》卦，指數在上周的走勢本來搖搖欲墜，卻冷不防因美國總統特朗普未有強烈回應港區國安法，成為了推動大市在本周一裂口高開並升近800點的動力。昨日大市升勢延續，上升了263點，收報23,995點。可說是應驗了《乾為天》的卦象，龍只應天上有，潛龍只是靜待時機的過程，以及「履」卦踩上了老虎尾而老虎卻不咬人算是走運的意象。

「萃」卦的卦辭曰: 「萃，亨，王假有廟。利見大人，亨，利貞，用大牲吉，利有攸往。」古時每當有大事發生，君王便會聚集眾人於宗廟商討對策。引伸為目前市況中的不利因素或仍然可受到控制，包括中美貿易之爭、美國對香港的制裁行動、新型冠狀病毒、美國社會大亂等等，暫不會即時反映於大市上和阻礙大市的升勢。

「豫」卦的意義則有二個層面，一為豫樂、喜悅，二為預防。《繫辭傳》：「重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。」柝是打更用的梆子，重門擊柝是指設置重重門戶和夜晚敲梆巡更，以提防暴客。若將其意象應用於股市上，則大有一種避險情緒的意味。顯示散戶仍然要警戒市場中的種種不利因素，隨時可發酵成使大市回吐的負面消息。

綜合卦象和基本分析，暫時仍有利指數在短期內延續升勢，然而卻要提防大市在假突破之後忽然回吐的危險性。

玄學金融家 鄭勤龍

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