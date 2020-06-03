香港5月份PMI報43.9　私營經濟依然嚴重低迷

IHS Markit公布經季節調整後5月份香港採購經理指數(PMI)，由4月份的36.9升至43.9，創4個月高位；惟最新數值仍低於50持平點，反映私營經濟持續轉差。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，香港私營經濟於5月份依然嚴重低迷，但PMI指數顯示，下滑情況隨經濟活動逐步重啟而正在觸底。企業雖於5月份進一步裁員，但職位流失率已經減慢。資料透露，政府提供的工資補貼有助企業降低就業成本、挽留員工。儘管如此，業者繼續憂慮疫情大流行對經濟活動產生的長遠影響，因此經營信心依然疲弱。

新冠肺炎疫情大流行繼續衝擊香港私營經濟，但政府放寬個別限制社交距離的措施，則有助商業機構維持業務運作。企業5月份進一步減產，但其收縮率已收窄至1月份以來最低；而企業新增銷售額的走勢亦與之相若，其新接訂單量的跌速同屬4個月低位。值得注意的是，企業從內地新接的訂單量跌幅已收窄至1年最低，較近期數月放緩。

企業5月份對未來一年前景的經營信心雖較上月好轉，重上4個月高位；惟整體信心依然疲弱。受訪業者就疫情對經濟活動的長遠影響顯得特別憂慮。

鑑於銷情滑落、產能過剩的情況愈加嚴重，企業於5月份進一步縮減採購活動、庫存，以及員工數量；不過，三者的跌速已收窄至1月份以來最慢。

此外，供應鏈依然受壓，供應商持續5個月延長交貨期，但拖延率已放緩至4個月低位。調查資料透露，航運延誤、疫情防控措施導致人手不足等，都是供應商延長履行時間的原因。

價格方面，由於投入品價格升幅與員工成本跌幅相互抵消，因此企業5月份的投入成本與上月大致持平。受訪業者普遍指出，透過工資補貼和暫時休假的措施，以縮減員工成本；同時貨運服務以至黃金、電子元件等投入品的價格飆升，則推高了採購成本。

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