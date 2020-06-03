華人飲食停牌　覆核委員會維持展開取消上市決定

經考慮所有提交的資料及證據(包括公司業務營運的狀況)後，創業板上市覆核委員會認為公司目前並無足夠營運水平，亦無展示其擁有創業板上市規則第17.26條所規定的足夠資產以保證其股份繼續上市。

委員會注意到，儘管公司自2019年6月以來致力發展韓國餐廳業務及追求潛在的新業務，惟就創業板上市規則第17.26條而言，其現有業務營運的規模仍較小且不足。現有業務營運主要包括經營一間韓國餐廳。

在任何情況下，在考慮暫停買賣而進行的評估乃基於公司目前的營運及於聆訊當時的資產，而非未來可能性。委員會進一步指出公司並無提供任何有關證券交易業務的書面或口頭資料。

委員會認為，2019財政年度之年度業績、公司之負債淨額狀況及核數師以持續經營為基礎而不發表意見顯示公司的財務表現出現持續下滑的趨勢，且於短期內現金狀況嚴重緊張。委員會認為，上述公司過往數年的財務表現趨勢似乎並非短期趨勢。其狀況於2019年夏季前已惡化，且於其後期間未有大幅改善。

委員會決定指出公司將有自上市部指定的日期起計12個月的補救期，以重新遵守創業板上市規則第17.26條，而於該期間屆滿時，如上市部與公司就公司是否遵守創業板上市規則第17.26條繼續存在意見分歧，則有關事宜將於屆時由委員會就根據第9.14╱9.14A(I)條取消公司的上市而作出考慮。

在該補救期內，公司亦將有時間尋求商機以確保重新遵守。董事會仍在審閱委員會決定，並正與法律顧問及財務顧問討論該決定，亦將積極籌備重新遵守創業板上市規則第17.26條的方案。

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