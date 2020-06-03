【專家點評】沈振盈：散戶褪軚　大戶挾升

踏入6月份，港股展現強勢，兩日合共升逾1,000點，恒指逼近24,000點關口，差不多已經收復因「港版國安法」而帶來的跌幅。今次港股的回升，令不少散戶及市場評論大跌眼鏡，皆因立法消息一出，四方八面皆將今次事件，說成天塌下來般嚴重。既說打擊投資信心，又說外資會大舉流走，港匯只是微跌數十點子，就說成是「港元大跌」，實乃語不驚人誓不休，將事件無限放大！執筆時美元兌港元做價貼近7.75，簡直是強到痺，金管局隨時要沽港元以維持強方保證。

過去兩周，英美官員大聲疾呼要對香港作出制裁，特別是美國總統特朗普及國務卿蓬貝奧，結果又是雷聲大雨點小，有姿勢欠實際。但他們的姿態卻嚇怕了本地小股民，導致市場大戶成功地將港股挾升。

5月下旬港股之跌，主要是受「國安法」事件的衝擊，因而忽略了經濟活動恢復及中概股回歸等利好因素。當政治恐慌的震盪過後，股市亦重納正軌，逐步收復失地。相信6月份恒指將完成5月份未能完成的目標，重上25,000水平之上。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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