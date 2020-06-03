【專家點評】王昕媛：中央雙管齊下狂谷經濟

兩會後，中央密集发布各類政策扶持經濟发展。其中，有兩類政策我們特別關注。第一類是央行等機構發布的財政貨幣政策；第二類是地區經濟政策。

央行官網的最新兩份政策力度空前大，值得細細品味。其中的一份文件指，人民銀行會同財政部，2020年3月1日至12月31日期間，在使用4,000億元再貸款專用額度，購買普惠小微信用貸款的40%，貸款期限不少於6個月。這份文件，相當於給放貸的銀行發放了4,000億資金，收益為普惠小微貸款利息。因為是按比例購買，實際上央行用自己資金撬動了商業銀行資金。

第二份文件是關於央行購買普惠小微信用貸款。這個和購買央行票據互換工具(CBS)類似。在CBS操作中，A銀行發行的永續債，經過B銀行購買後，通過CBS實際轉化為央行負債端「債券發行」的央票。在這個過程中，B銀行資產負債表規模不變化，只是資產端結構調整，B銀行一定程度上充當了通道。A銀行的永續債發行體現為央行負債端的擴張(央票增加)。

另外，海南自貿區方案是針對地區經濟發展的文件。中央出台《海南自由貿易港建設總體方案》，這個總體方案包括總體要求、制度設計、分步驟分階段安排和組織實施四大部分。

其中最亮眼的幾塊：第一，個人/企業稅率上限為15%，如此低的稅率之前只在大灣區出現過，這將大大吸引一批企業和個人奔赴海南。第二，個人的免稅購物額度為每年十萬元，這將給海南免稅店帶來商機。2011年開始到2018年，對於海南省旅客的免稅額，僅從五千元上升到三萬元一年。今次一次過上升到每年十萬元的免稅額，政策力度可謂空前之大。

財經評論作家 王昕媛（作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益）

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