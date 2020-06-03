港股24200點上落 美團再破頂 保險股受捧

港股維持逾200點升幅，恒生指數於24,200點水平上落。國企指數暫升過百點，於一萬點大關徘徊，主板成交520億港元。

傳產油國就延長減產協議接近達成共識，油價持續上揚，石油股強勢。中國海洋石油飆3.7%，是表現最佳藍籌。中國石化及中國石油升3.2%及1.8%。

保險股有追捧，友邦保險飆逾4%，重上70元。中國平安漲2.1%重上80元；中國人壽升2.5%；中國財險升3.3%；中國太保升3.2%；新華保險升2.3%。

「ATM」三大科網股個別發展，美團點評再創新高，現漲3.5%報152.3元。阿里巴巴飆近4%，至208元。騰訊早段升上437.4元後回落，現倒跌0.3%報429元。

【09:20】恒指飆逾300點 國指重上萬點大關

港股踏入6月持續向好，恒生指數周三(3日)開市跟隨外圍升307點或1.28%，報24,303點，完全回補5月22日遺留的下跌裂口。國企指數重上一萬點大關，高開150點或1.52%，報10,026點。

「ATM」三大科網股做好，騰訊升1.3%報436港元，貢獻恒指37點。阿里巴巴飆4%報208元；美團點評升1.8%報149.8元，逼近上市高位。

藍籌股差不多全線上升，恒安國際升近4%表現最佳；中國聯通彈3%緊隨其後。中國生物製藥及香港交易所創52周新高，分別升2.6%及1%，開報13.4元及291元。

其他重磅股方面，友邦保險及中國平安齊升1.4%；滙豐控股及建設銀行升0.9%。紐約期油升破37美元，三桶油漲1.7%至2.8%。

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