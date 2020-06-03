【專家點評】陳樂怡：內房板塊值得留意
2020年06月03日 09:25
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媒體報道中國政府指示國有農產品商貿公司暫停進口美國農產品，市場關注中美局勢發展，但無礙港股延續升勢。港股升263點至23,995點。國指升42點至9,876點。大市成交額為1,140億元。網易(09999)周二起招股，港交所(00388)續漲1.8%。
中美摩擦升溫，內需概念股受市場追捧，其中體育用品股表現良好。疫情穩定，經濟活動重啟，固然有助於線下消費，而體育用品企業亦積極促銷，近期庫存壓力稍有紓緩。加上，早前國家體育總局宣布將會確定一批國家體育消費試點城市，通過稅費補貼、積分獎勵、消費券等方式引導體育消費，有助於行業復甦。然而，促銷活動難免犧牲毛利率，再者龍頭安踏(02020)及李寧(02331)股價已全面或收復大部分疫情失地，目前宜候調整再作部署。
中指院公布，今年首五個月百強房企銷售規模按年跌8.6%。不過，單計5月份，首百強房企按年扭正，銷售實現穩步增長。鑑於內地經濟仍然疲弱，預期貨幣政策維持寬鬆，利好行業銷售。房策方面，內房調控政策其中一大方針為穩定樓價，據中指院的資料顯示，五月內地百城新房平均價格為每平方米15,280元人民幣，按年升3%。目前樓價維持溫和上漲，因此預計收緊房策的急切性不大。而行業估值普遍不高，可考慮分注收集。
展望後市，中美關係持續緊張，中方或有反制措施。而且，大型招股活動抽走市場資金，限制港股上升空間。預期資金集中流入盈利前景正面的板塊炒作，如互聯網龍頭，以及業務較少受到中美摩擦影響的內需概念股。
個股推介方面，受新冠肺炎影響，澳門實施限制入境措施，令以境外遊客為主的澳門博彩行業受明顯打擊。澳門首5月博彩收入按年下跌74%，而4月和5月按年更下跌超過90%。受行業不景所打擊，金沙中國(01928)4月錄得1.8億美元虧損，而5月亦錄得相若虧損，拖累股價落後大市。然而，由於中國和澳門疫情受控，預計短期內可解除相互旅遊限制，博彩股包括金沙中國將受惠。目標價睇33元，若跌穿28元則止蝕。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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