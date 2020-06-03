【專家點評】陳樂怡：內房板塊值得留意

中指院公布，今年首五個月百強房企銷售規模按年跌8.6%。不過，單計5月份，首百強房企按年扭正，銷售實現穩步增長。鑑於內地經濟仍然疲弱，預期貨幣政策維持寬鬆，利好行業銷售。房策方面，內房調控政策其中一大方針為穩定樓價，據中指院的資料顯示，五月內地百城新房平均價格為每平方米15,280元人民幣，按年升3%。目前樓價維持溫和上漲，因此預計收緊房策的急切性不大。而行業估值普遍不高，可考慮分注收集。

展望後市，中美關係持續緊張，中方或有反制措施。而且，大型招股活動抽走市場資金，限制港股上升空間。預期資金集中流入盈利前景正面的板塊炒作，如互聯網龍頭，以及業務較少受到中美摩擦影響的內需概念股。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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