【專家點評】麥嘉嘉：阿里巴巴中長線看好

市場憧憬全球經濟逐步解封，而新冠肺炎疫情亦沒有再惡化迹象，避險情勢暫時得以紓緩，令投資者風險胃納於近期有所回升。反映投資者避險情緒的VIX指數已連續10個交易日處於30以下水平，令風險資產有買盤支持。MSCI世界指數於過去一周已累計上升超過2%，至於反映環球高收益債券表現的Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index一周升幅亦高達1.3%。由於市場氣氛改善，市場亦暫時紓緩對美元流動性緊張的憂慮，美元需求回落，令美匯指數(DXY)連續四日回落。市場焦點繼續注視中美在貿易、金融及科技三個層面的角力。只要美國總統特朗普未採取更激進的制裁措施，市場氣氛仍可相對保持穩定。

港股方面，美國對香港的取態繼續成為左右恒指能否持續向上的主要因素。雖然美國已表示將採取行動取消對香港的特殊待遇，包括獨立關稅區地位、旅行優惠待遇、軍民兩用科技出口管控豁免等，但就沒提及針對香港金融中心地位進行制裁，亦未有公布具體細節及落實日期。市場預期相關政策短期對香港經濟的負面影響有限。港股在聲明公布後亦已連升兩日，累計上升逾千點，或4.5%。

不過，投資者不宜對市場現況過分樂觀。在金融層面上，美國有意進一步收緊國民對中國的投資，阻止美國民眾投資與中國軍方有關聯的國防企業。另一方面，新加坡金管局公布4月份金融數據，其中兩個數字特別矚目，分別是4月當地銀行的外幣存款較去年同期急增3倍，至270億坡元(近1,500億港元)；非居民存款按年亦大升44%，至621億坡元(約3,420億港元)。新加坡非居民存款急升，可能反映香港有部分資金流向當地避險。由此可見，未來風險胃納突然急跌的可能性仍然存在。投資者有必要制訂健全的風險管理計劃。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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