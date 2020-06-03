賣盤恐生變！Tiffany股價挫近一成

全球最大奢侈品集團LVMH以162億美元(約1,263億港元)現金收購美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)計劃恐生變！

外媒引述消息報道，LVMH董事會周二(2日)晚於巴黎召開會議時，就上述收購事項作討論，董事會對新冠肺炎疫情，以及美國因黑人弗洛伊德遭警員跪頸致死引起的反警暴示威潮感到擔憂。

此外，LVMH董事會還對在收購Tiffany的交易結束時，是否有能力支付所有債務契約表示擔憂。該項交易原計劃將於今年年中完成。

是次收購Tiffany，為LVMH歷來最大宗收購，超越2017年動用130億美元購入Dior餘下股權，而LVMH上次大規模收購高級珠寶業務，要追溯至2011年以52億美元將意大利的Bulgari收歸旗下。

Tiffany周二收市報117.03美元，跌8.93%，市後交易時段仍跌0.09%，至116.92美元。

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