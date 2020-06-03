【深度解構】內地力谷地方債　外資唔吼係因為...

中國全國人大上周批准地方政府債新增額度再創新高，發行規模雖然急速擴大，但並未受到外資的青睞。據中債數據，截至5月底，境外投資者持有的中國地方債規模僅27.15億元人民幣(下同)，約佔地方債存量的0.01%；相比之下，外資持有中國國債佔比約8.6%。

今年，中國新增4.73萬億元的地方債額度，品種存量目前已達到24萬億元，是在岸債市的第一大品種，約佔存量的23%，超過國債的16.9萬億元。內地銀行仍是地方債市場的絕對主導力量，且多數選擇持有到期。中債數據顯示，今年首5個月，地方債累計交割量約5.3萬億元，按年增25.5%；而同期記帳式國債累計交割量逾18.9萬億元，政策性銀行債36萬億元。

安本標準投資組合經理Edmund Goh直言沒有理由購買地方政府債。原因是地方債的流動性差，而它與國債的息差又很小，如果要追求息差，會買收益更高且流動性更好的政策性金融債。

瑞銀證券固定收益部總監孫祺稱，外資對流動性的要求非常高，雖然地方債流動性近年有所改善，但依然不能和政金債和國債相比。目前以及未來一段時間內，外資客戶中還沒有出現對地方債有系統性的、持續的需求。

Goh和孫均表示，地方債券很多，進一步分散了流動性，而它和國債之間的息差又不能完全補償投資者在流動性上的損失。

華創證券分析師周冠南認為，隨着地方債存量規模愈來愈大，監管也需要引導包括外資在內的多元化的投資者進來，以緩解銀行配置的壓力。

除了流動性以外，難以區分各地方政府資質、缺乏國際評級等因素，也是阻礙外資進入市場的原因。澳新銀行經濟學家邢兆鵬表示，地方債發行實體太多，境外投資者很難區分不同發行省市之間的資質。

報道指，內地目前有逾30個省、自治區、直轄市和計劃單列市發行地方債，品種包括納入政府一般公共預算的一般債，以及納入政府性基金預算的專項債。這些債券在一級市場發行時，絕大多數以相對國債的同一價格水平25個基點的息差發行，且境內評級機構全部給予「AAA」評級。

Goh又認為，如果有國際評級，那更多國際投資者會更好地了解這個品種，並進而會想嘗試。

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