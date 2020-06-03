港股格局：張智威料兩萬四關拉鋸

信誠證券聯席董事張智威表示，港股持續於兩萬四附近上落，雖然由4月至今消息多多，環球經濟仍受疫情影響，中美關係亦惡化，但股市跌至低位有買盤支持，主要由於港股估值仍然吸引，加上環球多國央行實行量化寬鬆政策，支持股市表現。他又補充，市場近期憂慮香港出現走資及移民潮，但客觀數據未見有此現象，因此他認為後市大跌空間不大，預期港股繼續有驚無險，恒指在兩萬四水平拉鋸。

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