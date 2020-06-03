港股格局：張智威料兩萬四關拉鋸
2020年06月03日 10:53
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股持續於兩萬四附近上落，雖然由4月至今消息多多，環球經濟仍受疫情影響，中美關係亦惡化，但股市跌至低位有買盤支持，主要由於港股估值仍然吸引，加上環球多國央行實行量化寬鬆政策，支持股市表現。他又補充，市場近期憂慮香港出現走資及移民潮，但客觀數據未見有此現象，因此他認為後市大跌空間不大，預期港股繼續有驚無險，恒指在兩萬四水平拉鋸。
張指出，市場憧憬內地加大刺激消費措施，以支持經濟增長，內需股近期炒起，李寧(02331)、安踏體育(02020)及美團點評(03690)均值得留意。當中他最看好股價屢創新高的美團，雖然首季業績出現倒退，但主要受疫情拖累，隨着內地經濟重啟，公司業務增長加快，料可支持全年盈利增長，加上「染藍」憧憬，相信股價仍未見頂，可趁調整時低位撈貨。
領展房產基金(00823)績後受捧，張指出，雖然公司去年盈利表現受社會事件及疫情影響，基金價格亦跌至低殘，料後市大跌空間不大。認為領展旗下業務表現硬淨，且維持漸進式派息政策，長線收息穩陣過滙豐控股(00005)。
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