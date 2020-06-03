【專家點評】李偉傑：內地清潔能源商 邊隻可留意？
2020年06月03日 11:00
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普星潔能(00090)是中國浙江省領先的清潔能源供應商，早前集團之間接全資附屬公司浙江普星德能然氣發電有限公司與大股東普星聚能股份公司訂立股權購買協議，同意以代價約3.33億元人民幣，向普星聚能收購其全資附屬公司--衢州普星燃機熱電有限公司的100%股權。該收購的全額代價以現金方式分三年支付，買方只需於交割日起計10個營業日內向賣方支付人民幣5,000萬元，其餘代價按固定年利率5%計息，分三年支付，可選擇提前還款以減省財務開支。全額代價以現金方式支付，可避免攤薄小股東利益。
衢州普星主要從事天然氣發電業務及供熱服務，衢州普星的裝機容量為約230兆瓦(當中包括約153千瓦的屋頂光伏發電機組)，最大供熱能力約為200噸/小時，推算收購將大幅提升集團的裝機容量，其中天然氣發電產能料提升50%、光伏發電產能提升26%，及供熱能力增加125%。根據中國會計準則編制，衢州普星於2020年3月底的未經審核資產淨值約人民幣4.16億元。
普星潔能若能併購成功，行業發展前景上，受惠內地環保政策驅動下，天然氣代煤、與可再生資源協同發展是中國天然氣發電穩步發展的主要動力，市場高增長趨勢延續，未來的市場空間十分廣闊，為擁有綜合實力的清潔能源企業帶來機遇，相關產業鏈標的有望充分受益，可推算新 收購衢州普星為集團注入重要新動力。
截至2019年底止的三個年度，衢州普星除稅後溢利分別相當於集團權益股東應佔溢利超過 90%。預期收購完成後，能大幅提升集團未來的盈利能力，普星潔能現價市盈率約5.06倍，預期收購完成後，2020年預測市盈率仍不足4.3倍，估值吸引，建議可在現水平0.64元吸納做中長線持有，目標0.85元，止蝕0.55元。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)
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