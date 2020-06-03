【專家點評】李偉傑：內地清潔能源商　邊隻可留意？

衢州普星主要從事天然氣發電業務及供熱服務，衢州普星的裝機容量為約230兆瓦(當中包括約153千瓦的屋頂光伏發電機組)，最大供熱能力約為200噸/小時，推算收購將大幅提升集團的裝機容量，其中天然氣發電產能料提升50%、光伏發電產能提升26%，及供熱能力增加125%。根據中國會計準則編制，衢州普星於2020年3月底的未經審核資產淨值約人民幣4.16億元。

普星潔能若能併購成功，行業發展前景上，受惠內地環保政策驅動下，天然氣代煤、與可再生資源協同發展是中國天然氣發電穩步發展的主要動力，市場高增長趨勢延續，未來的市場空間十分廣闊，為擁有綜合實力的清潔能源企業帶來機遇，相關產業鏈標的有望充分受益，可推算新 收購衢州普星為集團注入重要新動力。

截至2019年底止的三個年度，衢州普星除稅後溢利分別相當於集團權益股東應佔溢利超過 90%。預期收購完成後，能大幅提升集團未來的盈利能力，普星潔能現價市盈率約5.06倍，預期收購完成後，2020年預測市盈率仍不足4.3倍，估值吸引，建議可在現水平0.64元吸納做中長線持有，目標0.85元，止蝕0.55元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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