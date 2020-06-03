港元拆息︰1個月再跌至0.86厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至0.13厘；1星期回升至0.37厘；與樓按相關的1個月續降至0.86厘，連跌四日；3個月報1.1厘。

3/6/2020

隔夜 0.13274厘

1星期 0.37429厘

2星期 0.64411厘

1個月 0.86649厘

2個月 1.01935厘

3個月 1.10143厘

6個月 1.36696厘

12個月 1.55411厘

2/6/2020

隔夜 0.14476厘

1星期 0.36786厘

2星期 0.64054厘

1個月 0.87143厘

2個月 1.03179厘

3個月 1.13089厘

6個月 1.37875厘

12個月 1.56768厘

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