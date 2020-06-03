港元拆息︰1個月再跌至0.86厘

2020年06月03日 11:40
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    (中新社圖片)
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至0.13厘；1星期回升至0.37厘；與樓按相關的1個月續降至0.86厘，連跌四日；3個月報1.1厘。
    3/6/2020
    隔夜 0.13274厘
    1星期 0.37429厘
    2星期 0.64411厘
    1個月 0.86649厘
    2個月 1.01935厘
    3個月 1.10143厘
    6個月 1.36696厘
    12個月 1.55411厘
    2/6/2020
    隔夜 0.14476厘
    1星期 0.36786厘
    2星期 0.64054厘
    1個月 0.87143厘
    2個月 1.03179厘
    3個月 1.13089厘
    6個月 1.37875厘
    12個月 1.56768厘
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