星展料需求復甦快過預期　上調布油預測至47美元

內地媒體報道，星展銀行發表報告上調油價預測，倫敦布蘭特期油2020年均價為每桶42至47美元，較此前預測上調5美元，同時維持全球原油基準2021年均價每桶55至60美元預測不變。

該行認為，全球某些地區在疫情達到頂峰之前放鬆封鎖限制，意味着石油需求的復甦可能會比之前預期的要快。該行預測今年全球石油需求將每日下降900萬桶，降幅小於早先的預測每日1,100萬桶；而今年每日原油供應量將下降約700桶，市場應該會在第三季度末之前重建平衡。

外電指出，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)逐漸形成共識，俄羅斯和數個OPEC+國家贊成將目前的減產措施延長一個月。布蘭特期油價格3月初以來首次突破40美元關，升1.49%至每桶40.16美元，紐約期油亦升2.15%見37.6美元。

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