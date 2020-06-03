【高盛推介】美團創新高　新產品上市條款更合適

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周二(2日)跌約1.9%。周三(3日)早段則高開約1.8%後升幅擴大，高見160.7元，繼周一(1日)再創歷史新高。事實上，美團過去1個月表現強勢，累計至今已升超過50%，為A.T.M.X(美團、騰訊、美團及小米)中表現最好，亦勝所有藍籌股。

觀察個股認股證資金流向，可見周二資金轉向部署認購證，錄得約1,390萬元資金流入。而認沽證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,240萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。此外，近日亦見資金留意牛證，周一及周二共錄得約540萬元資金流入。

由於美團股價一輪急升後，很多相關產品已變得不合適，例如已累計高街貨、認購證變得價內，認沽證變得太價外，因此發行商續推出新產品滿足市場需求，而新上市的產品應市條款，屬更合適的選擇。

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