日清料今年收入錄雙位數增長

值得留意的是，集團去年全年收入按年僅升2.96%至30.87億元，中期收入則按年僅升約1%。安藤清隆指，疫情令市民留在家中煮食的時間增加，公司產品於四至五月仍錄得強勁銷售，並正提高產能、加快推出新產品及增加相關投資。

儘管集團為香港即食麵市場「一哥」，但於內地則勁敵雲集。他坦言，理解日清於國內銷售未及當地龍頭，公司亦無意在普通即食麵市場競爭，未來續於高端市場耕耘，目前於內地優質即食麵市場份額約20%，位居第二。他並稱，集團年初成立合營公司以拓展內地分銷渠道。

另集團早前公布在港建立首條即食鮮切蔬菜的生產線，以迎合消費者健康意識增強的趨勢，料於年底投產。他指，首階段在香港作試點推出，再拓展至中國南部地區，期望產品與旗下代理的沙律醬一同出售，以產生協同效應。

受累原材料成本上升，集團今年首季毛利率按年稍跌0.8%。他指，次季起成本穩定，料全年毛利率可維持去年水平，今年亦無意把麵類產品加價。

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