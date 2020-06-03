港府拒下調住宅印花稅率　代理斥阻礙用家換樓

香港面對內憂外患，經濟已陷入深度衰退，樓市存在下行風險，業內人士認為政府應盡快撤辣，為樓市補底。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，政府應撤銷針對購買第二個單位的15%新住宅從價印花稅。因為先買後沽情況下，買家的換樓成本會大幅增加。若換樓人士財力雄厚當然無問題，但忽略了有實際換樓需要，而資金不算充俗的市民，這類業主或會因為稅額太大而放棄換樓，令市場細單位放盤減少，影響供應。

運輸及房屋局局長陳帆周三(3日)就立法會議員的查詢作書面回覆，在考慮是否有需要調整有關住宅物業的印花稅稅率時，政府必須審慎考慮相關安排對整體樓市的影響。任何放寬需求管理措施或下調印花稅稅率的舉動，均可能被市場趁機炒作為政府調整樓市政策的信號，可能導致樓市再度升溫。有關舉動亦可能會刺激部分市民對本地住宅物業的需求，在目前房屋仍然供不應求的情況下，有機會造成推高樓價的反效果。因此，政府必須審慎行事，避免向市場發出錯誤信息。

他又稱，政府明白先繳付相關印花稅、待處置原有物業後才申請退還部分稅款的現行機制，可能會增加換樓人士的置業成本。然而，如果放寬相關要求，可能會招致一些並無真實意圖出售原有物業的業主，藉換樓的名義拖延繳付印花稅，或趁機持有多於一個住宅物業一段較長時間來獲利。這與推出需求管理措施的政策原意背道而馳，亦可能會造成漏洞，削弱措施在減少住宅物業投資需求方面的成效。在制訂相關機制時，政府須在照顧香港永久性居民轉換物業的實際需要與保障需求管理措施的成效之間取得適當平衡。

此外，他指出，政府留意到各項需求管理措施自推行以來，在打擊短期炒賣活動、遏抑外來需求和減少投資需求方面，都取得一定成效。一如既往，政府會繼續保持警覺，參考一系列指標，包括樓價、市民置業負擔比率、物業成交量、房屋供應、本地和環球經濟變化等，適時採取合適的措施回應市場變化，確保樓市健康發展。

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