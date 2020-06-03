【瑞通推介】小米好倉有資金積極部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：雖然美國出現大規模示威活動，但華爾街聚焦經濟重啟，市場情緒維持樂觀，道指隔晚收報25,742點，升267點或1.1%。

恒指周二(2日)以全日高位23,995點收市，升263點或1.11%，收復20天線，兩日累漲過千點。周三(3日)早段升勢持續，曾漲逾300點，重上24,300點，錄三連升。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾3,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.4億元，反映投資者繼續看淡後市。周二其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

香港交易所周二再創逾兩年高位，高見288.6元，收報288元，升1.84%。投資者憧憬港交所可受惠陸續有中概股回流到港作第二上市，另該所將於下周一(8日)推出以美元和離岸人民幣計價的白銀期貨合約。港交所周三早段升約1%，成功突破290元關口阻力，14日RSI升至70的超買水平。接近1,500萬元在周二淨流出其好倉，淡倉同日則有近460萬元淨流入。

調查機構Gartner報告指，首季全球手機市場銷情按年跌20.2%，五大智能手機廠商中，僅小米集團出貨量呈正增長，按年升1.4%。小米周二收升2.6%於12.46元，接近全日高位，收復10天線，連升3個交易日，周三早段繼續向好，升近3%，升抵12.8元，升幅逾1%。周二分別有逾1,200萬和22萬元淨流入其好倉和淡倉。

吉利汽車上周宣布以折讓價10.8元配股後急瀉，其後連日反彈，周二全日維持於配股價之上，盤中曾高見11.3元，最終收升1.7%於11.08元。中國汽車工業協會預計，5月汽車銷量213.6萬輛，按月增長3.2%，按年增長11.7%。吉汽周三早段升勢持續，曾升逾2%，重返11.3元水平爭持，即市留意能否收復50天線(11.5元)。周二分別有533萬和14萬元淨流入其好倉和淡倉。

連日破頂的美團點評，周二逆市向下，回落近2%收報147.1元，盤中曾低見144元。周三早段回勇，升約3%，升穿152元水平，再創歷史高位。美團周二錄7.18億元北水淨流出，過去5個交易日累計錄淨流出逾24億元。輪證資金流方面，周二分別有逾1,500萬和301萬元淨流入其好倉和淡倉。

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