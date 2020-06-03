【高盛推介】博大市回調 可留意貼價恒指Put輪
2020年06月03日 13:26
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高盛(亞洲)有限責任公司：市場氣氛好轉，恒指周三(3日)早段繼續上升，開市隨即突破24,000點水平，為上月21日後首次突破。而開市至今則在24,200至24,370點間上落。
觀察恒指認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日共錄得約8,930萬元資金流入。
由於大市處於近期高位，而恒指波幅指數(VHSI)則回落，目前處於較低水平。因此投資者如看淡，可考慮選擇認沽證作部署。因此若看中方向及大市大跌，投資者則有機會既賺方向，亦可賺Vol(引伸波幅上升)。
投資者如計劃部署認沽證，貼價的選擇可留意價外幅度約5.5%，年期約4個月的沽證(24310)，行使價23,000點，2020年9月29日到期，實際槓桿9倍。
並可留意能提供較高槓桿，年期約4個月的恒指沽證(25457)，行使價21,900點，2020年9月29日到期，實際槓桿9.2倍，行使價21,800至23,000點間、中年期產品中，槓桿最高。
投資者如看淡及計劃即市操作，則可考慮選擇熊證。可留意恒指熊證(64572)，收回價24,578點，行使價24,678點，換股比率10,000，槓桿比率55.3倍。
並可留意收回價較近的恒指熊證(57502)，收回價24,488點，行使價24,588點，換股比率10,000，槓桿比率78.5倍，相近收回價近熊中槓桿最高之一。
投資者如看好及計劃部署牛證，可留意低街貨的牛證(51310)，收回價23,268點，行使價23,168點，換股比率10,000，槓桿比率26.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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