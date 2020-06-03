內地力谷「地攤經濟」　港有隻「概念股」勁升1.2倍

報道指出，「地攤經濟」最近成為中國內地最熱門的話題，相關概念股也成為目前A股最火熱的板塊。在周三(3日)早上，「地攤經濟」概念股繼續強勢拉升，包括華斯股份、小商品城、銀都股份、海寧皮城、茂業商業等，皆出現10%漲停板。其他諸如百大集團、浙江東日、人民同泰等也出現較大升幅。

隨着各地政策出台，城管打電話喊商販去擺攤的消息火遍內地網絡，據報道，日前江西九江瑞昌市不少小商販接到了城管隊員打來的電話，主動動員他們到指定地點擺攤經營。據了解，為釋放「地攤經濟」活力，讓城市更有煙火氣，江西九江瑞昌市城市管理局在城區設置了流動攤販臨時擺放點，為市民提供靈活多樣化的便民服務。

在鄭州，隨着「地攤經濟」興起，不少市民開着私家車來擺攤，打開後備箱直接變攤位。一位女攤主稱，自己是上班族，本來就喜歡逛夜市，現在利用工餘時間來擺攤，增加額外收入，每天營業額差不多有1,000元人民幣。

更重要的是，被稱為「神車」的五菱榮光推出翼開啟售貨車，打開車廂即可賣貨。該車車廂可以全開啟，多角度、多方位、多視角展示貨品，具有商業活動功能。值得注意的是，五菱汽車目前在港股上市。

有報道指出，自從內地政府鼓勵「地攤經濟」後，僅2個多月的時間，單是成都一城就增加了10萬人以上的就業，而中國規模與成都相近的城市很多，如全面復甦「地攤經濟」，將解決海量的就業人口。

事實上，受疫情影響，內地就業市場嚴峻。據國家統計局公布的數據顯示，今年1至4月全國城鎮新增就業354萬人，按年少增105萬人，4月全國城鎮調查失業率為6%，按年上升1個百分點，按月上升0.1個百分點。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626