【負利率時代？】聯儲經濟學家：倘推出　經濟可「V彈」

外國傳媒報道，美國聖路易聯邦儲備銀行經濟學家周二(2日)表示，決策者需要考慮「負利率」政策，美國經濟才有可能實現強勁「V形」復甦。

該行經濟學家Yi Wen指出，許多經濟學家認為，美國經濟在經歷這場創紀錄衰退後，不可能再出現同樣程度的復甦力度。他強調，要實現強勁的「V形」復甦，就需要實施激進的財政措施，其激進程度甚至要超過2008至2009年金融海嘯時期的措施，可能包括將基準利率降至零以下。

他以美國史上兩大經濟危機作比較，分別是：上世紀1930年代大蕭條和2008至2009年金融海嘯，發現美國前總統羅斯福在大蕭條實施的新政，有助於美國經濟在危機後迎來V形復甦；而金融海嘯期間部署的低利率、聯儲局買債等貨幣政策，則導致低迷的L形復甦，使當時國內生產總值(GDP)無法呈現應有水平。

就此，他說：「我發現要讓美國實質GDP以V形曲線復甦，必須結合負利率政策和激進的政府支出，例如增加基建等」。他強調，美國需要採取多種政策，才能讓美國經濟以「S形」的走勢作開端，也就是先緩慢增長，接着爆發更強勁增長，「如果不這樣做，疫情對經濟的重擊將成為永久傷害」。

他又補充，單靠負利率本身並不足以刺激經濟回到先前水平，「重點在於即使危機結束後，政策也必須持續下去，以提供動力，從而實現更強勁的經濟復甦。當貨幣政策和財政措施結合，將能足以刺激經濟出現V形復甦。換言之，如果不搭配適當的財政刺激措施，那麼，負利率政策可能也無法有效發揮作用。」

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626