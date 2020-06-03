第4次工業革命！世界經濟論壇明年主題為「大重置」

財經媒體彭博報道，世界經濟論壇仍計劃於明年1月份，在瑞士小鎮達沃斯舉行某種形式的商業和金融巨頭集會。

儘管之前類似活動因新冠肺炎疫情大流行而取消，但世界經濟論壇創辦人Klaus Schwab周三(3日)稱，他打算舉行一次雙模式峰會，一些代表將前往達沃斯出席會議，來自全球400多個站點的其他一些代表將通過網上的形式出席。

會議的主題將是「大重置」(The Great Reset)。

Schwab在聲明中說：「新冠疫情加速了我們向第四次工業革命時代的過度，我們必須確保數碼、生物和物理世界中的新技術始終以人為本，並為整個社會服務，為每個人提供公平的機會。」

在過去50年中，全球精英成員通常會在每年1月來到這個高山度假村進行學術討論，召開客戶會議和雞尾酒會。

如果在2021年世界經濟論壇會議召開之前仍未找到疫苗，疫情可能會改變此次會議的感受和規模。出行可能受到限制，社交疏離規則可能仍然存在，從而將降低此次會議的吸引力。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626