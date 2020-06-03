交銀香港銀聯ATM卡豁免跨網絡提款手續費

銀聯國際與交通銀行(香港)宣布，交銀香港成為香港首家向所有持卡人，豁免自動櫃員機(ATM)跨網絡提款手續費的發卡行。

值得留意的是，目前香港有兩大ATM網絡，持卡人跨網絡提款時，需支付每筆15至30港元不等的手續費。銀聯為香港ATM卡市場份額佔比逾90%的卡品牌，豁免ATM跨網絡提款手續費，變相可推動ATM網絡間的「零手續費」互聯互通。

交銀香港為香港首家豁免ATM跨網絡提款手續費的發卡行，豁免交銀香港發行的銀聯ATM卡，在香港、澳門地區ATM的跨網絡提款手續費。

由即日起，香港持卡人憑交銀香港銀聯ATM卡，在香港所有帶銀聯標識的ATM提款，以及澳門的滙豐銀行、廣發銀行ATM提款，均豁免收跨網絡手續費。銀聯未來將與更多本地銀行合作，豁免ATM跨網絡提款手續費。

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