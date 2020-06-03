瑞銀投資：香港寫字樓租金料挫一成　空置率續升

瑞銀投資研究部香港及中國房地產研究主管林鎮鴻在電話會議表示，香港寫字樓租賃需求受制於企業信心，惟新冠肺炎疫情衝擊各行業，歐美地區疫情何時恢復未明確，企業對擴充及成本考慮上升。再者，疫情期間企業推動在家工作，此舉對寫字樓需求的長遠影響尚未可知。他料，全年寫字樓租金跌10%，空置率將持續上升。

他又表示，本地零售物業所受影響最大，主因本地零售額約一半來自旅客，疫情爆發導致該部分零售額消失，即使疫情消退及封關措施解除，零售額能否恢復也不確定，故零售商傾向簽短租及抽成方式續租。

至於香港住宅市場，他認為供應緊張導致很多需求被壓制，住宅持續供不應求，相信樓價或已見底，全年整體樓價料跌5%。

內地房地產方面，他表示，與貿易出口較大關聯的城市，或因為經濟下滑而致購買力下跌，包括廣東、東莞、佛山等地；而以往由棚戶區改造支撐樓市需求的三、四線城市，今年中央未有提及棚改，銷售或受壓。他料，全年國內住宅樓價平穩，成交跌7%。

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