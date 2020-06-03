港府：港交所現階段不會引入「停市機制」等措施

他稱，在進行上述有關優化市調機制的諮詢時，港交所亦有就應否在香港引入市場層面波動調控措施(例如停市機制)徵求市場的意見。由於各界反應不一，港交所現階段不會就有關事宜作出決定。當局希望指出，各地證券市場的波動調控措施均具其獨特性，部分措施亦未必適用於所有市場。港交所會因應諮詢中收集到的意見，擬定可行的模式，與市場再作討論。

此外，他指出，金融監管機構和業界亦已因應新型冠狀病毒病疫情採取一系列措施，在維持業務持續運作及提供必要服務的同時，減低感染風險。證監會已就持牌法團採取的業務延續計劃作出查詢，並知悉部分持牌法團已因應疫情或其他原因以致員工未能返回辦公室上班的情況採取了應變措施，包括遙距辦公及將部分職能分配給不同的辦事處等。

證監會因應該些措施，採取彈性的處理方式，確保市場妥善運作，並保障投資者的利益。目前為止，所有交易及結算活動均運作有序。證監會將繼續密切監察市場情況，確保市場在目前特殊的環境下繼續有效率和公平地運作。

另外，他提及外匯基金主要投資高流動性的外幣資產，確保能在短時間內將資產變現，達致保持香港貨幣及金融體系穩定的法定目的。金管局一直對投資港元資產持審慎態度，現無計劃改變其投資策略。

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