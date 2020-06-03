【市後重點睇】油價續揚 道期漲166點
2020年06月03日 16:12
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美匯指數企97.3，港匯高見7.7504，離岸人民幣(CNH)處7.1123，美元兌日圓處108.7，歐元升至1.1212，英鎊高企1.2585。金價曾跌穿1,720美元。布油穩守40美元樓上，紐油升2.3%報37.66美元。道指期貨升166點。
●市後關注點
-20:15 美國5月ADP私人職位變幅
-22:00 美國4月工廠訂單；美國4月耐用品訂單終值；美國5月ISM非製造業指數；加拿大央行議息
●恒生指數收市報24,325點，升329點或1.37%。主板成交1,394億港元。美團點評再創新高，全日漲5.57%報155.3元；港交所破頂，收升1.52%報292.4元。https://bit.ly/2AtWPfX
-內地力谷「地攤經濟」，港有隻「概念股」勁升1.2倍。
●A股快報：滬綜指收升1點，地攤經濟概念股抽升。https://bit.ly/2XpCrpc
●亞洲股市：日澳股升1%，韓股漲近3%。https://bit.ly/3crVdkd
●【深度解構】內地力谷地方債，外資唔吼係因為...
●內地5月新增專項債撲1萬億人民幣，創新高。
●賣盤恐生變！Tiffany股價挫近一成。
●傳騰訊斥20億元購捷克視頻遊戲商最多8成股權。
●中國5月財新服務業PMI升至55，分析指經濟恢復常態需時。
●澳洲首季GDP按年增長1.4%，按季收縮0.3%。
●傳OPEC+延長減產接近共識，布油突破40美元關。
-星展料需求復甦快過預期，調升布油預測至47美元。
●香港5月份PMI報43.9，私營經濟依然嚴重低迷。
●美銀警告：倘中美貿戰升級，港元兌人民幣或接近1兌1。
●【負利率時代？】聯儲經濟學家：倘推出經濟可「V彈」。
●小心！深圳樓市現隱憂，逾期供樓及斷供個案趨升。
●第4次工業革命！世界經濟論壇明年主題為「大重置」。
●瑞銀投資：香港寫字樓租金料挫一成，空置率續升。
●港府拒下調住宅印花稅率，代理斥阻礙用家換樓。
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