【市後重點睇】油價續揚　道期漲166點

2020年06月03日 16:12
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    美匯指數企97.3，港匯高見7.7504，離岸人民幣(CNH)處7.1123，美元兌日圓處108.7，歐元升至1.1212，英鎊高企1.2585。金價曾跌穿1,720美元。布油穩守40美元樓上，紐油升2.3%報37.66美元。道指期貨升166點。
    ●市後關注點
    -20:15 美國5月ADP私人職位變幅
    -22:00 美國4月工廠訂單；美國4月耐用品訂單終值；美國5月ISM非製造業指數；加拿大央行議息
    ●恒生指數收市報24,325點，升329點或1.37%。主板成交1,394億港元。美團點評再創新高，全日漲5.57%報155.3元；港交所破頂，收升1.52%報292.4元。https://bit.ly/2AtWPfX
    -內地力谷「地攤經濟」，港有隻「概念股」勁升1.2倍。
    ●A股快報：滬綜指收升1點，地攤經濟概念股抽升。https://bit.ly/2XpCrpc
    ●亞洲股市：日澳股升1%，韓股漲近3%。https://bit.ly/3crVdkd
    ●【深度解構】內地力谷地方債，外資唔吼係因為...
    ●內地5月新增專項債撲1萬億人民幣，創新高。
    ●賣盤恐生變！Tiffany股價挫近一成。
    ●傳騰訊斥20億元購捷克視頻遊戲商最多8成股權。
    ●中國5月財新服務業PMI升至55，分析指經濟恢復常態需時。
    ●澳洲首季GDP按年增長1.4%，按季收縮0.3%。
    ●傳OPEC+延長減產接近共識，布油突破40美元關。
    -星展料需求復甦快過預期，調升布油預測至47美元。
    ●香港5月份PMI報43.9，私營經濟依然嚴重低迷。
    ●美銀警告：倘中美貿戰升級，港元兌人民幣或接近1兌1。
    ●【負利率時代？】聯儲經濟學家：倘推出經濟可「V彈」。
    ●小心！深圳樓市現隱憂，逾期供樓及斷供個案趨升。
    ●第4次工業革命！世界經濟論壇明年主題為「大重置」。
    ●瑞銀投資：香港寫字樓租金料挫一成，空置率續升。
    ●港府拒下調住宅印花稅率，代理斥阻礙用家換樓。
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