各界促撤辣：龐寶林指政府應放寬換樓人士限制

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟樓市，東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，樓市撤辣令物業投資者更願意出售物業，二手樓供應增加，有意置業或換樓人士亦更易上車，一舉兩得。目前香港經濟陷入衰退，不少僱主及投資者希望藉着出售物業套現周轉，而目前「辣招」卻讓他們卻步。他認為政府應分階段撤辣，針對非本地居民買家的買家印花稅則稍後才放寬。

現時持有一個物業的業主想換樓、且要獲退回部分印花稅的話，需先購買新物業及繳付15%印花稅，再在一年內賣出原本持有的物業，方可向稅局申請退稅，這無疑是增加換樓人士的置業成本。

龐氏認為，政府應放寬相關限制，容許「先賣後買」的換樓人士同樣獲退稅，讓他們的手頭資金較為充裕，提升換樓意欲。「換樓人士賣完樓都驚心儀單位個價會升，點會拖足一年都唔買新樓？」他建議，稅務局能透過追蹤臨時買賣合約，審視換樓人士是否在一年內出售原本持有的物業，否則局方有權向他們徵收原有甚至更多的印花稅。

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