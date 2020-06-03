新股專輯：傳AI股曠視科技棄港上市　公司稱報道不實

在香港上市屢生波折的中國人面識別等人工智能(AI)公司曠視科技，擬「留家」在中國上海證券交易所科創板上市。內媒報道，曠視已中止在港上市的進程，並討論赴A股上市的可能性。就此，曠視否認中止港股上市，直斥消息不實，但承認正積極考慮在A股科創板上市。

曠視認為，科創板支持並鼓勵「硬科技企業」上市，是中國科技企業發展的好機遇。

事實上，曠視在港的上市申請已於今年2月失效，當時公司回應指正更新材料，上市計劃正常推進。至4月份，有傳其或以「A+H」形式同時登陸A股和港股市場。

另外，今年4月初，彭博指取得曠視展示予投資者的未審計財務數字，顯示曠視去年上半年收入9.49億元人民幣(下同)，按年飆升2.1倍。遭美國商務部加入「實體清單」後，下半年收入按年增長卻大幅放緩至2.7%，僅11.51億元。全年總收入約21億元，按年增47.2%。報道引述消息人士指出，曠視為全年銷售額原定設下29億元目標，惟最終表現卻較目標相差28%。

曠視科技去年10月被美國商務部列入實體清單後，有香港網民發起「一人一信」活動，以圖阻止該公司在港上市。

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