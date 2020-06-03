【fb直播】港股三日升過千點 「六絕月」不絕？
2020年06月03日 16:36
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港股在周三(3日)繼續做好，高開307點，重上兩萬四關口，最高見24,364點。六月開局首三日累升逾千點，更突破5月底的下降軌，港股有望破「六絕」魔咒？
新經濟股美團(03690)再創新高，衝穿160元關口！美團表現亮麗，6月開局3日，連番創佳績，先衝上150元，再上160元，周三收報155.3元，但升浪持續多時，投資者要慎防升過龍？阿里巴巴(09988)受惠618購物節反應好，帶動股價做好，裂口高開見208元，最高見209.8元。騰訊(00700)微升並收報432.6元。ATM點部署好？睇北水動向有無啟示？
綠城服務(02869)以折讓約7%配股，令股價受壓，最多跌近5.7%，配股壞消息反映晒？摩通亦指出，相信內地不會出現配股潮，物管股又點部署？
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