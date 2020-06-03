【大行報告】大摩料物管股有炒作 薦碧桂園服務及藍光嘉寶
2020年06月03日 16:39
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綠城服務(02869)周三(3日)公布擬配售2.66億股，在市場集資約27億港元。大行摩根士丹利表示，對綠城配股略感意外，因為去年底龍湖集團(00960)宣布認購綠城服務1.55億新股的交易，於今年5月方完成，相信綠城服務今次再度配股是物色到潛在併購目標。大摩並表示，不認為行業會出現「配股潮」，主因大部分物管股現金充裕。
惟該行提醒，手頭現金較少、股價及市盈率處歷史高位，而最近未做股本融資的物管股，可能因遇上合適併購項目而透過配股集資。
該行指，行業短期內欠缺催化劑，料本月股價將在現價區間上落，但7月的業績期將至，板塊或有炒作機會。另外，年內公布併購交易的物管股，其估值於7個交易後內相對平均升11%，故看好短期內有潛在併購交易的物管股，行業首選碧桂園服務(06098)和藍光嘉寶服務(02606)，前者手頭現金高達105億元人民幣，後者則僅完成全年併購目標少於10%。
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