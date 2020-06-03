【全球攬炒】德國失業人數近5年最多　服務業重傷

外媒報道，據德國聯邦勞工局公布數據顯示，受新冠肺炎影響，德國5月份失業人數增加23.8萬，較4月增幅擴大，失業人數升至2015年底以來最高水平。該機構IAB研究所的經濟學家預計，今年內失業人數可能會突破300萬人，5月為287.5萬人。

報道指，德國有工資支持措施防止更多人失業，估計有超過700萬人受益於政府的補貼，補償了工時的縮短。其中約有1/3為服務業，餐館、零售店舖和酒店因被迫關門而受嚴重衝擊。

勞工局局長Detlef Scheele表示，新冠肺炎疫情令勞動力市場繼續承受着巨大壓力。據勞工局數據，德國西部的失業人數增加了18萬，東部增加了5.8萬，整體失業率升至6.3%。

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