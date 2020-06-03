外資購買興趣低！內地地方債務有隱憂

財經媒體彭博報道，鑑於中國為應對疫情而大規模發行地方債，令中國銀行業正承受巨大壓力，需要外國投資者參與融資，然而，外資很可能不會「買單」。

報道稱，國際基金持有的中國國債近年穩定增長，目前佔總量8.6%，直迫日本國債海外持有的13%佔比，即使在中美貿易戰及疫情期間，資金依然流入，中國則希望地方債能獲得外資青睞，因外資僅持地方債0.01%。

北京華創證券分析師Zhou Guannan表示，地方債規模快速擴張，監管機構需要吸引更多元的買家，才能幫助減輕銀行的壓力。銀行通常是地方債的主要買家，但現在因壞帳增加，令銀行承受巨大壓力。

不過，外資表明對地方債興趣不大，安本標準投資上海基金經理Edmund Goh說：「我們不會買地方債，這跟與國債息差太窄、流動性也差。」

內地截至2019年底，整體債券市場約有1/5為地方債，總額達21萬億元人民幣，但海外投資者持有率極低。今年首5個月，地方債交易額僅5.3萬億元人民幣，約等於國債交易額的1/4。

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