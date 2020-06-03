【新冠肺炎】全球4月航空貨運需求瀉27.7%　史上最慘

國際航空運輸協會(IATA)公布，4月份全球航空貨運需求驟減，運力緊縮！根據4月份全球航空貨運數據顯示，整體需求較2019年4月大跌27.7%，創有史以來最大降幅，但由於客運航班的大幅削減，客機腹艙運力隨之銳降，導致整體的貨運運力大減42%。

IATA理事長兼行政總裁Alexandre de Juniac表示，航空貨運運力嚴重緊縮！全球供應鏈因而需要更長的運輸時間和更高的成本，航空公司正在部署盡可能多的運力，包括包機業務和臨時「客改貨」，各國政府需要繼續確保重要供應線的開放和高效。雖然許多國家已經迅速、明確地作出反應，確保空運貨物的便捷，但某些政府仍固守繁文縟節，尤其是在非洲和拉丁美洲，妨礙了航空業的靈活部署，無法迅速滿足抗疫和全球經濟的需求。

與此同時，在非洲和拉丁美洲的一些國家，政府延遲發放經營許可證、關閉邊境，加上進出機場和機場內的地面基礎設施不足，繼續阻礙空運貨物的流通。IATA敦促各國政府確保航空貨運在整個供應鏈中高效運行，包括：加快貨運業務審批；加快急需醫療用品通關；確保在地面和相關基礎設施安排足夠的工作人員，以便貨物能夠高效地運輸。

至於4月份各區域表現，亞太航空公司的國際航空貨運需求按年下降28.1%，但由於個人防護用品運量的增多，亞洲至北美市場的降幅較小，僅下降7.3%。

北美航空公司4月份國際貨運需求按年下降20.1%，在所有區域中降幅最低。雖然需求顯著下降，但仍低於2009年4月全球金融危機最嚴重時的降幅，當時大跌32.3%。

歐洲航空公司4月份國際貨運量按年下降33.8%，遠高於3月份的18.5%跌幅，由於該地區個人防護用品運量的增多，歐洲至亞洲市場的降幅較小。

中東航空公司4月份需求按年下降36.2%，明顯勁過3月的14.1%跌幅。儘管該地區一些航空公司保持部分運力，但所有關鍵航線的貨運需求都很低。

拉美航空公司的降幅最大，國際貨運需求按年大跌38.9%。由於採取了嚴格的防控措施，加上各國政府缺乏對貨運的支持，新冠肺炎疫情危機對總部位於拉丁美洲的航空公司來說尤其具有挑戰性。

最後，非洲航空公司因4月份受新冠肺炎疫情的影響較其他地區小，航班中斷的影響也相對較小，國際貨運需求按年下降20.9%。其中，非洲至亞洲航空貨運市場需求僅下降1%。

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