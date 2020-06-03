【磨「芯」之戰】無法替華為代工？中芯面對兩難
2020年06月03日 17:51
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外國傳媒報道，華為遭美國封殺，內地晶片代工商中芯國際(00981)或成救命草，然而，該公司最近表示，在獲得美國商務部行政許可之前，可能無法用於為若干客戶的產品進行生產製造。明顯地，「若干客戶」指的極有機會是華為，這讓中芯陷於兩難局面。
回看2019年5月，美國商務部將若干中國公司列入「實體名單」，當中就包括被指危害美國國家安全的華為。在今年5月最新修改後規則後，使用美國生產設備的公司向華為供貨或需「得到美國商務部行政許可」。
有意見認為，目前中芯國際14納米製程工藝才剛剛量產不久，正追趕台積電、三星等公司，如果此時中芯國際違反美國禁令，可能會使其受到制裁，這無異於阻斷中芯追趕國際先進製程的步伐。
那麼，中芯能否組建出一條沒有美系設備的半導體生產線呢？分析指出，至少目前來說「離不開」美國的半導體設備。如果要組建出一條不含美國設備的7/5納米的先進製程產線將極為困難，但打造出28/14納米工藝生產線還是有可能的，但這需要中日韓歐等多方的廠商來緊密配合。
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