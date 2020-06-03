董事會認為，上述減少乃主要由於新型冠狀病毒帶來的影響所致。於醫療及醫藥業務分部方面，該公司於中國生產設施的營運自2020年1月下旬起暫停，直至2月中旬所有的生產設施方恢復部分營運，且直至3月中下旬方恢復全面營運。於生產設施未全面營運期間，產能減少至30到70%，因此導致集團預期於該業務分部收入減少。

健身業務分部方面，由於疫情於2020年第一季在新加坡大流行，普羅大眾開始避免前往健身中心及其他類似的公共設施。新加坡政府實施「阻斷措施」以作為新加坡抵禦疫情的措施，據此，該公司於新加坡的9間健身中心必須暫停營運。健身行業自2020年4月7日起暫停營運，且截至目前持續暫停。

據了解，新加坡政府將於6月中旬就新加坡健身行業何時將獲准恢復營運作出進一步公告。該公司的健身中心營運暫停，亦導致該業務分部顯著虧損及收入顯著減少。

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