沙特及俄羅斯不滿部分產油國減產作弊 油價應聲跌2%

財經媒體彭博報道，由於沙特阿拉伯和俄羅斯對部分國家在履行減產約定方面的作弊行為態度強硬，6月石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)是否將如期舉行會議面臨不確定性。紐約期油報每桶35.98美元，跌2%；布蘭特期油報每桶38.8美元，跌1.9%。

消息人士透露，在OPEC+發揮領導作用的沙特和俄羅斯對其他成員表示，如果伊拉克、尼日利亞等國對落實減產不做明確承諾，那麼，原定於6月初就延長減產措施舉行會談的計劃可能會取消。

若不調整先前的協議，OPEC+將從7月份開始下調減產幅度。

4天前，把會議日期提前到本周四(4日)的想法被首次提出，尚未就會面日期達成一致。雖然各個成員就將減產措施延長一個月的計劃逐漸形成共識，但有代表說，沙特和俄羅斯希望所有成員都能保證，將會如約落實減產。

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